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Футбол

Лидер Ньюкасла сообщил клубу о решении уйти

Александер Исак хочет сменить команду.
Сегодня, 14:59       Автор: Василий Медвидь
Александер Исак
Александер Исак

Английский Ньюкасл вынужден мириться с потенциальной потерей лидера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Александр Исак сообщил «сорокам» о своем желании сменить клубную прописку. Ранее была информация о том, что шведа могут отпустить за сумму только в размере 150 млн фунтов и более.

Форвард не полетел с командой в предсезонное турне. Фаворитом в борьбе за Исака является Ливерпуль, который готов удовлетворить аппетиты Ньюкасла, если получит от них сигналы, что они ожидают предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль уже приобрел одного дорогостоящего нападающего.

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