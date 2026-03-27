Дьекерешу покорилось неприятное для Украины достижение в матче плей-офф

Шведский форвард записал на свой счет хет-трик в противостоянии с украинской сборной.
Сегодня, 12:31       Автор: Игорь Мищук
Виктор Дьекереш / Getty Images

Нападающему сборной Швеции Виктору Дьекерешу покорилось историческое достижение в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Украины.

Накануне шведы одержали победу со счетом 3:1, а все голы своей команды себе в актив записал форвард лондонского Арсенала. 27-летний футболист отличился в начале обоих таймов, а после заработал и реализовал пенальти, оформив хет-трик.

Дьекереш стал первым в истории игроком, которому удалось забить три гола Украине в одном матче. До этого ни один футболист не отличался более двух раз в одном поединке против украинской сборной (с учетом товарищеских игр), сообщает Суспільне Спорт.

Отметим, что в нынешнем сезоне за Арсенал Дьекереш провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 голов и две результативные передачи.

