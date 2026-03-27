Украина - Швеция 1:3: видео голов и лучших моментов матча 26.03.2026

Вашему вниманию обзор поединка с участием украинской национальной команды.
Сегодня, 00:25       Автор: Игорь Мищук
Швеция обыграла Украину / Getty Images

В четверг, 26 марта, сборные Украины и Швеции в испанской Валенсии встречались в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Команда Сергея Реброва не смогла пробиться в решающий поединок отбора, уступив шведам со счетом 1:3 и прекратив борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Читай также: Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026

Украинская сборная уже в дебюте противостояния оказалась в роли догоняющей после гола Виктора Дьекереша. Шведский форвард на грани офсайда с близкого расстояния замкнул прострел слева.

Второй тайм начался для украинцев также с быстрого пропущенного мяча. Тот же Дьекереш, разобравшись с защитниками, сделал дубль. А на 73-й минуте шведский нападающий заработал пенальти и сам его успешно реализовал, оформив хет-трик.

Только под конец встречи Матвей Пономаренко смог один мяч отыграть, отличившись в своем дебютном матче за сборную Украины.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026:

Украина - Швеция 1:3

Голы: Пономаренко, 90 - Дьекереш, 6, 51, 73 (пен.)

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Бондар, Миколенко - Ярмолюк, Калюжный (Гуцуляк, 60), Судаков (Пономаренко, 77) - Цыганков, Ванат (Яремчук, 60), Зубков (Очеретько, 60).

Швеция: Нордфельдт - Лагербильке, Хин (Старфельт, 37), Линделеф, Гудмундссон (Свенссон, 77) - Йоханссон, Аяри (Бергвалль, 77), Карльстрем, Нюгрен - Эланга (Сванберг, 90+4), Дьекереш.

Предупреждения: Тымчик, Трубин - Нордфельдт.

Источник: MEGOGO

Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом
Названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией Названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией
Игрок сборной Украины назвал игру против Швеции позорищем Игрок сборной Украины назвал игру против Швеции позорищем
"Мы извиняемся": Ребров отреагировал на поражение "Мы извиняемся": Ребров отреагировал на поражение

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:53
Игрок сборной Украины назвал игру против Швеции позорищем
ЧМ-202600:44
"Мы извиняемся": Ребров отреагировал на поражение
ЧМ-202600:33
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина вылетела от Швеции, Польша прошла Албанию, Италия - Ирландию
ЧМ-202600:25
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Вчера, 23:58
ЧМ-202623:58
Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом
ЧМ-202623:45
Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026
Европа23:24
Украинский нападающий рискует досрочно завершить сезон
Европа22:50
Ливерпуль определился с судьбой Слота
ЧМ-202621:58
Названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией
ЧМ-202621:20
Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026
