Украина - Швеция 1:3: видео голов и лучших моментов матча 26.03.2026

В четверг, 26 марта, сборные Украины и Швеции в испанской Валенсии встречались в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Команда Сергея Реброва не смогла пробиться в решающий поединок отбора, уступив шведам со счетом 1:3 и прекратив борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Читай также: Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026

Украинская сборная уже в дебюте противостояния оказалась в роли догоняющей после гола Виктора Дьекереша. Шведский форвард на грани офсайда с близкого расстояния замкнул прострел слева.

Второй тайм начался для украинцев также с быстрого пропущенного мяча. Тот же Дьекереш, разобравшись с защитниками, сделал дубль. А на 73-й минуте шведский нападающий заработал пенальти и сам его успешно реализовал, оформив хет-трик.

Только под конец встречи Матвей Пономаренко смог один мяч отыграть, отличившись в своем дебютном матче за сборную Украины.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026:

Украина - Швеция 1:3

Голы: Пономаренко, 90 - Дьекереш, 6, 51, 73 (пен.)

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Бондар, Миколенко - Ярмолюк, Калюжный (Гуцуляк, 60), Судаков (Пономаренко, 77) - Цыганков, Ванат (Яремчук, 60), Зубков (Очеретько, 60).

Швеция: Нордфельдт - Лагербильке, Хин (Старфельт, 37), Линделеф, Гудмундссон (Свенссон, 77) - Йоханссон, Аяри (Бергвалль, 77), Карльстрем, Нюгрен - Эланга (Сванберг, 90+4), Дьекереш.

Предупреждения: Тымчик, Трубин - Нордфельдт.

Источник: MEGOGO

