Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом

Нападающий Динамо вышел на поле в матче плей-офф отбора ЧМ-2026 со Швецией.

В четверг, 26 марта, сборная Украины встречалась со Швецией в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 и потерпела поражение со счетом 1:3.

В этом поединке в составе украинской национальной команды дебютировал нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко и отличился голом.

20-летний форвард вышел на поле на 77-й минуте при счете 0:3, заменив Георгия Судакова, а под занавес матча отквитал один мяч - украинский нападающий с линии вратарской успешно пробил головой под перекладину.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пономаренко провел за Динамо во всех турнирах 16 матчей, отличившись десятью голами.

Ранее была названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!