Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом
В четверг, 26 марта, сборная Украины встречалась со Швецией в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 и потерпела поражение со счетом 1:3.
В этом поединке в составе украинской национальной команды дебютировал нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко и отличился голом.
20-летний форвард вышел на поле на 77-й минуте при счете 0:3, заменив Георгия Судакова, а под занавес матча отквитал один мяч - украинский нападающий с линии вратарской успешно пробил головой под перекладину.
Отметим, что в нынешнем сезоне Пономаренко провел за Динамо во всех турнирах 16 матчей, отличившись десятью голами.
Источник видео: MEGOGO
