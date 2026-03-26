Названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией

Борис Крушинский не попал в состав на поединок плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Борис Крушинский / ФК Полесье
Борис Крушинский / ФК Полесье

Новичок сборной Украины Борис Крушинский остался вне заявки на полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира со Швецией.

Как сообщил в эфире YouTube-канала УАФ пресс-атташе национальной команды Виталий Плецан, игрок Полесья получил повреждение на тренировке перед поединком.

"Сегодня Борис Крушинский оказался вне заявки, в частности, и потому, что получил повреждение во время последней предматчевой тренировки, которая проходила вчера. Он почувствовал дискомфорт в ноге и сегодня не смог бы помочь команде, даже если бы оказался в заявке", - рассказал Плецан.

Напомним, что матч Украины и Швеции будет сыгран в четверг, 26 марта, в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Швеция.

