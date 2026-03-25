Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026

В четверг, 26 марта сборной Украины предстоит судьбоносный матч отбора ЧМ-2026 против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации на Мундиаль.

Наша национальная команда в шестой раз в своей истории будет бороться за выход на чемпионат мира через стыковые матчи квалификации. Напомним, что первые пять попыток оказались неудачными.

Добавим, что если "сине-жёлтые" обыграют подопечных Грэма Поттера, то им предстоит 31 марта провести еще один финальный матч плей-офф за выход на чемпионат мира с победителем пары Польша – Албания. Если же Швеция возьмёт верх, то игра 31 числа будет иметь для Украины товарищеский характер.

Поединок будет сыгран на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 марта, и начать смотреть её онлайн можно с 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция будет проходить бесплатно, и любой желающий сможет присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Напомним, сборная Украина не сумели завоевать прямую путевку на ЧМ-2026. На групповом этапе квалификации украинцы заняли второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

