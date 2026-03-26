Украина и Швеция назвали составы на матч плей-офф отбора ЧМ-2026

Соперники определились с первыми одиннадцатками.
Вчера, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Украина встретится со Швецией / Getty Images
В четверг, 26 марта, сборные Украины и Швеции встретятся в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Перед поединком главные тренеры Сергей Ребров и Грэм Поттер назвали стартовые составы своих команд.

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Бондар, Миколенко - Ярмолюк, Калюжный, Судаков - Цыганков, Ванат, Зубков.

Запасные: Нещерет, Ризнык, Сарапий, Михайличенко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Пихаленок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.

Швеция: Нордфельдт - Лагербильке, Хин, Линделеф, Гудмундссон - Йоханссон, Аяри, Карльстрем, Нюгрен - Эланга, Дьекереш.

Запасные: Тернквист, Элльборг, Бергвалль, Свенссон, Нильссон, Смит, Бардагджи, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Али, Зенели.

Напомним, что матч Украины и Швеции будет сыгран в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

