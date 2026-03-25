Украина – Швеция: превью матча полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026

Представляем анонс поединка сборной Украины, в котором она попытается выйти в финал плей-офф.

Сборная Украины в четверг, 26 марта, сыграет в матче плей-офф отбора к чемпионату мира, который должен пройти в США, Мексике и Канаде.

Соперником нашей команды в полуфинале станет сборная Швеции. Это будет первый шаг к завоеванию путёвки на мундиаль.

Украина – Швеция

21:45, Эстади Сьютат де Валенсия (Испания). Арбитр – Жоау Пиньейру (Португалия)

Как команды добрались до этой стадии?

Осеннюю часть сезона сборная Украины начала тяжело, но если поражение от французов было ожидаемым, то ничья с Азербайджаном выглядела совсем неубедительно.

После этого необходимо было обязательно побеждать в трёх из четырёх последних матчей, чтобы занять второе место в турнирной таблице, которое и позволило команде Реброва выйти в плей-офф.

Если Украине удалось исправить ситуацию, то Швеция провалила отбор. Пока звёздные форварды сборной искали свою игру в клубах, национальная команда также не могла её найти.

В отборе к ЧМ шведы набрали всего два очка, дважды сыграв вничью со Словенией. Все четыре матча против Косово и Швейцарии они проиграли и заняли последнее место в группе. И только удачное выступление в Лиге наций годом ранее позволило Швеции уже с новым тренером сыграть в плей-офф.

Ориентировочные составы

У Реброва немало проблем с составом — сборная подходит к плей-офф не в оптимальных кондициях, но и не в критическом состоянии. Из-за травм к команде не присоединились Зинченко, Матвиенко, Михавко, Довбик, а уже после вызова стало известно, что не приедет Таловеров.

Кроме того, на матч против шведов нельзя рассчитывать на Малиновского и Коноплю, которые перебрали карточки в отборе.

Помимо Конопли, в сборной есть только один правый защитник — Тымчик, и, скорее всего, именно он выйдет в старте. Пару с Забарным может составить Бондар, также есть варианты с опытным Сватком или потенциальным дебютантом Сарапием.

Тренерский штаб не вызвал ни Бражко, ни Назарину, поэтому, скорее всего, в опорной зоне сыграет Калюжный, а помогать ему будут Ярмолюк и Судаков.

Виктор Цыганков набрал хорошую форму в Жироне, и мы ожидаем увидеть его в старте вместе с Владиславом Ванатом. А вот позиция второго вингера остаётся открытой — Зубков или Гуцуляк.

Ориентировочный состав Украины: Трубин — Тымчик, Забарный, Бондар, Миколенко — Калюжный — Судаков, Ярмолюк — Цыганков, Ванат, Зубков

Швеция уже давно знала, что ей не поможет один из самых дорогих игроков — Александер Исак, который травмирован, как и Деян Кулушевски. Зато Виктор Йокереш готов сыграть.

Интересная ситуация с вратарями: на сбор не приехали ни Якоб Виделль Зеттерстрем, ни Виктор Йоханссон, ни ветеран Робин Ольсен. Таким образом, тренерский штаб рассчитывает на Мелькера Эльборга, Ноэля Тёрнквиста и Кристофера Нордфельдта.

Также у команды проблемы на правом фланге защиты — отсутствуют Эмиль Хольм и Эмиль Крафт. Возможен вариант с Виктором Линделёфом на этой позиции.

Интересно, что Поттер не вызвал форварда Исака Линдберга, но впервые за год пригласил нападающего Брюгге Густава Нильссона.

Ориентировочный состав Швеции: Эльборг — Линделёф, Хьен, Лагербильке, Свенссон — Лундгрен, Айяри, Дарссон, Эланга — Йокереш, Нюгрен

Прогноз на матч

У обеих команд есть свои сильные и слабые стороны, поэтому прогнозировать результат довольно сложно.

Удалось ли Грэму Поттеру изменить игру команды, которая осенью выглядела очень слабо? Хочется верить, что времени у него было недостаточно.

Эксперты считают фаворитом сборную Швеции, однако её преимущество минимально. Коэффициент на победу шведов — 2,42, на Украину — 2,75, ничья — 3,50.

Прогноз ISPORT: Украина победит с минимальной разницей мячей

