Модель OnlyFans заявила, что звезда сборной Швеции потратил на ее контент миллионы долларов

Девушка назвала Виктора Дьекереша своим крупнейшим подписчиком.
Вчера, 23:36       Автор: Игорь Мищук
Виктор Дьекереш / Getty Images

В Сети набирает оборотов история, связанная с нападающим лондонского Арсенала и сборной Швеции Виктором Дьекерешем.

Одна из самых популярных моделей платформы OnlyFans Софи Рейн заявила, что ее крупнейшим подписчиком якобы является именно 27-летний шведский футболист, уточнив, что он выступает в Англии.

По словам девушки, игрок потратил на ее контент более 4,5 миллионов долларов.

Тем не менее конкретного подтверждения этой информации от авторитетных западных СМИ пока нет, а сам футболист также не давал публичных комментариев по поводу этой истории.

В текущем сезоне Дьекереш провел в составе Арсенала во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет 16 голов и две результативные передачи.

Отметим, ранее Дьекереш был вызван в сборную Швеции на предстоящий матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

