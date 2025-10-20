Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников

Защитники Ибраима Конате и Эндрю Робертсон входят в планы Ливерпуля. Чемпион Англии нацелился на пролонгацию сотрудничества с обоими исполнителями, сообщает Football Insider.

Действующие договора дуэта рассчитаны до лета 2026 года. Таким образом, уже в январе Конате и Робертсон смогут подписать предварительные контракты с другими клубами. На обоих защитников охотятся гранды Испании – столичные Реал и Атлетико соответственно.

В нынешнем сезоне Робертсон провел 6 матчей (1 гол) во всех турнирах. Шотландец уступил место в основе венгерскому защитнику Милошу Керкезу. В свою очередь Конате за тот же период сыграл 11 поединков.

Кстати, накануне Ливерпуль проиграл Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!