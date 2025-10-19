iSport.ua
Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде

Центральный матч тура в АПЛ вышел очень жарким.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images
В воскресенье, 19 октября, в центральном матче восьмого тура АПЛ Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед.

Манкунинцы сразу же шокировали соперника, забив быстрый гол - Мбемо в одно касание перевел мяч мимо Мамардашвили.

Оставшиеся 40 минут команды устроили безумные качели, обмениваясь атаками. Самые опасные моменты - удары Гакпо и Фернандеша по штангам.

Во втором Ливерпуль полностью переломил ход встречи в свою пользу, однако никак не мог забить. Удалось сравнять счет лишь на 78-й минуте благодаря удару Гакпо.

Однако манкунианцы почти сразу же снова вышли вперед благодаря Магуайру, который выиграл второй этаж и забил второй гол. В последние 10 минут хозяева предприняли финальный штурм, который завершился ничем. 

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед восьмого тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Гакпо, 87 - Мбемо, 2, Магуайр, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 1.25
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 19 - 12
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 9 - 4
Фолы: 8 - 14

