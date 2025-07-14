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Футбол

Тренерка сборной Англии побила рекорд по количеству побед на Евро

Сарина Вигман установила новое достижение.
Сегодня, 00:42       Автор: Василий Медвидь
Сарина Вигман / Getty Images
Сарина Вигман / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа женского Евро Англия одержала разгромную победу над Уэльсом.

Для наставницы "львиц" Сарины Вигман этот триумф стал особенным. Она одержала 14-ю победу в рамках чемпионатов Европы.

Показатель Вигман является рекордным за всю историю существования турнира.

Отметим, что Англия прошла в 1/4 финала Евро-2025, где сыграет против Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда сборной Англии сыграла юбилейную игру за национальную команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евро-2025 Сарина Вигман

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