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Звезда сборной Англии проведет юбилейную игру

Старт Евро-2025 станет особенным для Алекс Гринвуд.
Сегодня, 21:24       Автор: Василий Медвидь
Алекс Гринвуд / Getty Images
Алекс Гринвуд / Getty Images

В рамках первого тура женского Евро-2025 сборная Англии встретится с Францией.

Данный матч станет особенным для Алекс Гринвуд. Защитница «львиц» проведет 100-й матч за национальную команду.

Гринвуд станет первой игрочкой сборной Англии со времен Алекс Скотт, которой покорилась отметка в 100 матчей на крупном турнире сборных. Скотт сделала это во время Евро-2013.

Стоит отметить, что англичанки являются одними из фавориток турнира вместе со сборными Испании, Германии и вышеупомянутой Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал выиграл женскую Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия

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