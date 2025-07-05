Звезда сборной Англии проведет юбилейную игру

В рамках первого тура женского Евро-2025 сборная Англии встретится с Францией.

Данный матч станет особенным для Алекс Гринвуд. Защитница «львиц» проведет 100-й матч за национальную команду.

Гринвуд станет первой игрочкой сборной Англии со времен Алекс Скотт, которой покорилась отметка в 100 матчей на крупном турнире сборных. Скотт сделала это во время Евро-2013.

Стоит отметить, что англичанки являются одними из фавориток турнира вместе со сборными Испании, Германии и вышеупомянутой Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал выиграл женскую Лигу чемпионов.

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