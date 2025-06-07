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Футбол

Гол Кейна принес Англии минимальную победу над Андоррой

Хозяева почти успешно сумели сдержать "трех львов".
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Андорра - Англия / Getty Images
Андорра - Англия / Getty Images

В субботу, 7 мая, Андорра принимала дома Англию в рамках матча квалификации к ЧМ-2026.

Совершенно ожидаемо гости сразу забрали игру под контроль, однако найти лазейки в защите андоррцев было непросто.

Пару моментов упустил Харри Кейн, но в целом хозяевам удалось сохранить нули на табло в первые 45 минут. И лишь на старте второго тайма Кейн все же открыл счет.

Второй тайм оказался полной копией первого. Англия доминировала и осаждала, но толком не могла подступиться к воротам соперника. В итоге матч так и окончился минимальной победой "трех львов".

Статистика матча Андорра - Англия квалификации к ЧМ-2026

Андорра - Англия 0:1
Гол: Кейн, 50

Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 3.35
Владение мячом: 17% - 83%
Удары: 4 - 20
Удары в створ: 0 - 10
Угловые: 0 - 12
Фолы: 13 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия

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