Гол Кейна принес Англии минимальную победу над Андоррой

В субботу, 7 мая, Андорра принимала дома Англию в рамках матча квалификации к ЧМ-2026.

Совершенно ожидаемо гости сразу забрали игру под контроль, однако найти лазейки в защите андоррцев было непросто.

Пару моментов упустил Харри Кейн, но в целом хозяевам удалось сохранить нули на табло в первые 45 минут. И лишь на старте второго тайма Кейн все же открыл счет.

Второй тайм оказался полной копией первого. Англия доминировала и осаждала, но толком не могла подступиться к воротам соперника. В итоге матч так и окончился минимальной победой "трех львов".

Статистика матча Андорра - Англия квалификации к ЧМ-2026

Андорра - Англия 0:1

Гол: Кейн, 50

Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 3.35

Владение мячом: 17% - 83%

Удары: 4 - 20

Удары в створ: 0 - 10

Угловые: 0 - 12

Фолы: 13 - 9

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