Сборная Украины U-17 завершила турнир в Хорватии на пятом месте

Юношеская сборная Украины U-17 завершила выступление на международном товарищеском турнире Istria Youth Cup в Хорватии победой над Норвегией.

В матче за пятое место украинцы минимально обыграли соперника — 1:0.

Единственный гол команда Владимира Самборского забила уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте отличился Артем Рыбак, который принес Украине победу.

Основное время встречи проходило без голов. Украинцы смогли дожать соперника практически в самой концовке и завершили турнир на пятой позиции.

Украина U-17 — Норвегия U-17 — 1:0

Гол: Рыбак, 90+1.

В результате сборная Украины U-17 заняла пятое место на Istria Youth Cup, завершив турнир с двумя победами и двумя поражениями.

Напомним, взрослая сборная Украины минимально уступила Венгрии во втором матче.

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