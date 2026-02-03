iSport.ua
Олийникова одолела Бондарь и вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Два сета и путёвка в 1/4.
Сегодня, 14:04       Автор: Валентина Чорноштан
Александра Олейникова / 24tv.ua
Александра Олейникова / 24tv.ua

Сейчас проходит турнир серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), в котором принимает участие Александра Олейникова.

Украинская теннисистка во втором матче на турнире одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь - 2:0 (6:4, 6:4).

Матч длился 1 час 29 минут. За это время украинка сделала 1 подачу навылет, реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов, отыграла 1 из 2 брейков, а в пассиве допустила 1 двойную ошибку.

Добавим, что Анна Бондарь ранее ездила на турниры в россию, где выступала за деньги газпрома, который являеться главным спонсором войны россии против Украины.

Теперь Александра Олейникова вышла в 1/4 финала, где сыграет с победительницей матчей 1/8 Ван Синьюй - Кеведо и Елена Русе - Ребека Масарова.

