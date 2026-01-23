Карри установил уникальное достижение в НБА

Стал первым в истории НБА, кто достиг отметки 10 000 триочкових.

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, на счету которого более 10 000 дальних бросков.

В пятницу, 23 января, прошёл матч Голден Стэйт против Далласа. Узнать, кто выиграл поединок, можно на нашем сайте.

Лидер Уорриорз исполнил 15 трёхочковых бросков, из которых 8 были точными. Таким образом, Карри стал первым игроком в истории франшизы, на счету которого более 10 000 попыток дальних бросков (4222 попадания из 10 007 бросков).

Добавим, что к этому достижению в ближайшее время могут приблизиться три игрока: Джеймс Харден (9116), Дэмиан Лиллард (7556) и Леброн Джеймс (7446).

К слову, в крайнем матче Юты на паркет вышел украинский баскетболист и результативно сыграл против Спёрс.

