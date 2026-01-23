НБА: Клипперс обыграли Лейкерс, Юта с Михайлюком не справилась с Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницю, 23 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 23 января

Юта – Сан-Антонио – 109:126 (31:31, 22:34, 39:32, 17:29)

Юта: Бейли – 25 очков, Джордж – 23 очка, Нуркич – 17 очков, 11 подборов и 14 передач, Уильямс – 12 очков и 7 подборов, Михайлюк – 9 очков; также играли Коллиер (7 очков и 6 потерь), Филипповские (5), Лав (5), Клейтон (4), Сенсабо (2).

Сан-Антонио: Фокс – 31 очко, Вембаньяма – 26 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов, Шемпени – 17 очков, Касл – 16 очков и 8 передач, Барнс – 2 очка; также играли Джонсон (21), Брайан (7), Харпер (4), Сохан (2), Олиник (2), Маклафлин (0).

Клипперс – Лейкерс – 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)

Клипперс: Леонард – 24 очка, Харден – 18 очков, 7 подборов, 10 передач и 7 потерь, Зубац – 18 очков и 19 подборов, Коллинз – 13 очков, Данн – 4 очка; также играли Миллер (14), Сендерс (11), Б. Лопес (10), Батюм (0).

Лейкерс: Дончич – 32 очка, 11 подборов и 8 передач, Джеймс – 23 очка и 6 передач, Смарт – 10 очков, Ларевия – 7 очков и 4 блок-шота, Эйтон – 4 очка; также играли Хатимура (12), Вандербилт (7), Хейс (6), Винсент (3), Тимми (0).

Портленд – Майами – 127:110 (38:31, 26:32, 39:29, 24:18)

Портленд: Шарп – 27 очков, 7 подборов и 6 потерь, Авдия – 20 очков и 7 подборов, Камара – 16 очков, 8 подборов и 6 передач, Холидей – 15 очков и 7 передач, Клинган – 7 очков и 8 подборов; также играли Лав (20), Грант (12), Сиссоко (6), Р. Уильямс (4 очка и 10 подборов), Рупер (0).

Майами: Адебайо – 32 очка и 10 подборов, Павелл – 18 очков, Виггинс – 14 очков, Ларссон – 6 очков и 6 передач, Якучионис – 3 очка; также играли Фонтеккио (17), Гарднер (7), Йович (5), Смит (4), Хакес (4).

Вашингтон – Денвер – 97:107 (23:27, 23:21, 29:33, 22:26)

Вашингтон: Джордж набрал 20 очков, сделал 12 подборов и 7 передач, Джонсон – 19 очков, Сарр – 15 очков и 8 подборов, Кэррингтон – 13 очков и 5 потерь, Миддлтон – 9 очков; также в игре участвовали Райли (13 очков), Уоткинс (3), Шемпени (3), Гилл (2).

Денвер: Уотсон – 35 очков, 8 подборов и 4 блок-шота, Дж. Мюррей – 24 очка, Гордон – 16 очков, Валанчюнас – 16 очков и 9 подборов, Пикетт – 2 очка; также играли Б. Браун (6), Ннаджи (4), Джонс (2), Хардвей (2).

Орландо – Шарлотт – 97:124 (20:35, 21:27, 26:35, 30:27)

Орландо: Банкеро – 23 очка и 7 подборов, Бейн – 21 очко, Блэк – 4 очка, Картер – 4 очка, да Силва – 3 очка; также в игре М. Вагнер (14), Пенда (13), Ховард (10), Джонс (3), Ричардсон (2), Битадзе (0), Кейн (0), Айзек (0).

Шарлотт: Миллер – 20 очков, Болл – 16 очков и 7 передач, Книппел – 13 очков и 10 подборов, Бриджес – 10 очков и 8 подборов, Диабати – 10 очков; также играли Секстон (19), Салон (13), Колкбреннер (10 очков и 9 подборов), Джеймс (7), Грин (6), Ривс (0), Коннотон (0).

Филадельфия – Хьюстон – 128:122 ОТ (32:34, 36:27, 22:27, 25:27, 13:7)

Филадельфия: Макси – 36 очков и 10 передач, Эмбиид – 32 очка, 15 подборов, 10 передач и 5 потерь, Убре – 26 очков, Джордж – 10 очков, Эджкомб – 9 очков и 7 подборов; также играли Барлоу (7), Уотфорд (4), Граймс (3), Бонна (1).

Хьюстон: Дюрент – 36 очков, 7 подборов и 8 потерь, Томпсон – 17 очков и 9 передач, Смит – 13 очков, Шенгюн – 13 очков, 8 подборов и 7 передач, Окоги – 8 очков; также играли Шеппард (14), Исон (13 очков и 9 подборов), Финни-Смит (6), Капелла (2 очка и 7 подборов).

Даллас – Голден Стейт – 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)

Даллас: Маршалл – 30 очков, 7 подборов и 9 передач, Флегг – 21 очко и 11 подборов, Кристи – 21 очко, Павелл – 10 очков и 12 подборов, Калеб Мартин – 0 очков; также играли Уильямс (19), Вашингтон (10), Томпсон (6), Нембхард (5), Сиссе (1), Робинсон-Эрл (0), Келли (0).

Голден Стейт: Карри – 38 очков, Муди – 12 очков, Подземски – 9 очков и 10 передач, Сантос – 5 очков, Др. Грин – 4 очка; также играли Мелтон (22), Куминга (10), Хилд (6), Пэйтон II (4), Хорфорд (3 очка и 8 подборов), Пост (2), Ричард (0).

Миннесота – Чикаго – 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)

Миннесота: Рэндл – 30 очков, 7 подборов, 6 передач и 5 потерь, Эдвардс – 20 очков, Макдениэлс – 16 очков, Дивинченцо – 11 очков, Гобер – 10 очков и 11 подборов; также играли Род (20), Хайленд (3), Конли (3), Кларк (2), Беранже (0).

Чикаго: Вайт – 22 очка, Смит – 17 очков, Бузелис – 12 очков, Окоро – 10 очков, Вучевич – 10 очков и 8 подборов; также играли Гидди (21), Джонс (12 очков и 7 передач), Досунму (8), Уильямс (5), Хертер (3).

