Михайлюк результативно сыграл против Спёрс

В ночь на пятницу, 23 января, прошёл матч Юты Джаз против Сан-Антонио, в котором принял участие украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Свингмен набрал 9 очков за игру, однако этого не хватило для победы над Спёрс.

За 19 минут на корте украинец реализовал 4 из 5 бросков с игры и 1 из 2 трёхочковых, сделал 1 подбор и 1 передачу, но не отметился перехватами и не совершил ни одного фола против игроков Сан-Антонио.

В среднем за сезон Михайлюк набирает 8,9 очка, 2,6 подбора и 2,0 передачи за матч.

Напомним, что команда занимает 13-е место в Западной конференции.

