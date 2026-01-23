iSport.ua
Михайлюк результативно сыграл против Спёрс

Однако 9 очков свингмена не хватило для победы Джаз.
Сегодня, 08:14       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
В ночь на пятницу, 23 января, прошёл матч Юты Джаз против Сан-Антонио, в котором принял участие украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Свингмен набрал 9 очков за игру, однако этого не хватило для победы над Спёрс.

За 19 минут на корте украинец реализовал 4 из 5 бросков с игры и 1 из 2 трёхочковых, сделал 1 подбор и 1 передачу, но не отметился перехватами и не совершил ни одного фола против игроков Сан-Антонио.

В среднем за сезон Михайлюк набирает 8,9 очка, 2,6 подбора и 2,0 передачи за матч.

Напомним, что команда занимает 13-е место в Западной конференции.

