Чикаго повторил рекорд трехочковых за матч

Буллз разобрались с Клипперс.
Сегодня, 14:28       Автор: Антон Федорцив
Коби Уайт / Getty Images
Чикаго оформил уверенную победу над Клипперс (138:110) в регулярке НБА. Подопечные Билли Донована повторили клубный рекорд по трехочковым в одном поединке, сообщает официальный X ассоциации.

Дальние броски обеспечили триумф Буллз. Чикаго реализовал 25 трехочковых (47 попыток). Лучшим по этому компоненту стал защитник Коби Уайт (6 из десяти).

Чикаго благодаря победе закрепился в зоне плей-ин Восточной конференции. Рекорд Буллз – 21 победа, 22 поражения.

К слову, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз

