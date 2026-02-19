iSport.ua
Баскетбол

Стало известно, сыграет ли Карри против Бостона

Уорриорз ждут заключения врача.
Сегодня, 08:36       Автор: Валентина Чорноштан
Стефан Карри / Getty Images
Стефан Карри / Getty Images

После паузы, которая была внедрена после Матча всех звезд, регулярные игры НБА возвращаются в ночь на 20 февраля.

Лидер Голден Стейт Стефан Карри, который не принял участие в Матче всех звезд из-за травмы, может пропустить и предстоящую игру против Бостона.

Отмечается, что защитник не смог принять участие в тренировочном матче перед игрой с Селтикс. Тренерский штаб Уорриорз ожидает, что скажет главный врач их команды о состоянии колена Карри.

Напомним, что Стефан отсутствует на паркете с 31 января - у него пателлофеморальный болевой синдром колена.

Ранее игрок Голден Стейт сделал откровенное признание о завершении карьеры.

