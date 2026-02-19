iSport.ua
Капитан Канады травмировался в игре с Чехией. Что известно о повреждении

Кросби получил повреждение в четвертьфинале.
Сегодня, 07:40       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби и Радко Гудас / Getty Images
Сидни Кросби и Радко Гудас / Getty Images

Накануне прошёл четвертьфинальный матч, в котором сборная Канады сыграла против Чехии. Капитан канадцев не смог доиграть матч плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира из-за повреждения.

В середине второго периода Сидни Кросби получил силовой приём у борта от чешского защитника Радко Гудас, а позже - ещё один, после которого форвард решил покинуть площадку.

Тренер Канады после матча заявил, что игрока ожидает МРТ, однако капитан не выбыл из турнира, и мы ещё сможем увидеть его на льду.

Добавим, что сборная Канады вышла в полуфинал, где сыграет против Финляндии в пятницу, 20 февраля.

Тем временем Йоханнес Клебо обновил рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах.

