Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ

На восьмом месте в истории НХЛ по очкам на выезде.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Сидни Кросби отметился результативной передачей в выездном матче, тем самым поднявшись в списке по очкам.

Капитан Питтсбурга в матче против Калгари сделал голевую передачу. Теперь у него 785 (301+484) очков, и он сумел обогнать бывшего игрока Питтсбурга Марио Лемье.

Читай также: Капитан Детройта поднялся в десятку голеадоров клуба

Теперь канадец занимает 8-е место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах регулярного чемпионата. Его опережают только Александр Овечкин (809, Вашингтон), Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби

