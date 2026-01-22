Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ

На восьмом месте в истории НХЛ по очкам на выезде.

Сидни Кросби отметился результативной передачей в выездном матче, тем самым поднявшись в списке по очкам.

Капитан Питтсбурга в матче против Калгари сделал голевую передачу. Теперь у него 785 (301+484) очков, и он сумел обогнать бывшего игрока Питтсбурга Марио Лемье.

Теперь канадец занимает 8-е место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах регулярного чемпионата. Его опережают только Александр Овечкин (809, Вашингтон), Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

