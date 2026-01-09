iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб

Капитан Питтсбурга вновь переписал историю достижений НХЛ.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Капитан Питтсбурга Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки по количеству ассистов в лиге за один клуб, сообщает пресс-служба НХЛ

По имеющейся информации, в матче против Нью-Джерси, который состоялся в ночь на 9 января, канадцу удалось отдать два результативных паса.

Теперь у него 1087 ассистов. Благодаря такой результативности он занимает второе место в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки, у которого было 1086. Лидирует по этим показателям Рэй Бурк — у него 1111.

На данный момент Сидни Кросби имеет 49 (24+25) очков в 42 играх текущего сезона.

Добавим, что Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз

Статьи по теме

50 очков в овертаймах. Новый рекорд Кросби в регулярных матчах НХЛ 50 очков в овертаймах. Новый рекорд Кросби в регулярных матчах НХЛ
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
НХЛ: Питтсбург забросил семь шайб Чикаго, Тампа по буллитам обыграла Монреаль НХЛ: Питтсбург забросил семь шайб Чикаго, Тампа по буллитам обыграла Монреаль
Кросби поднялся в десятке ассистентов НХЛ всех времен Кросби поднялся в десятке ассистентов НХЛ всех времен

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:05
Главный неудачник АПЛ может потерять своего форварда
Европа14:48
Омар Мармуш решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити
Теннис14:35
Australian Open дал вайлд-кард 40-летнему ветерану
Украина14:24
Тренер Зари повторил достижение Лобановского в УПЛ
НХЛ14:05
Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму
Европа13:55
Барселона наконец зарегистрировала летнего новичка
Бокс13:34
"Побеждал всех с пузом": Фьюри - о том, как готовится к возвращению на ринг
Формула 113:18
Легендарный болид Шумахера уйдет с молотка
Европа12:48
Ювентус рассматривает вариант возвращения Кьезы
Теннис12:44
Костюк разбила росиянку и пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK