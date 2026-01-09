Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб

Капитан Питтсбурга Сидни Кросби обошел Уэйна Гретцки по количеству ассистов в лиге за один клуб, сообщает пресс-служба НХЛ

По имеющейся информации, в матче против Нью-Джерси, который состоялся в ночь на 9 января, канадцу удалось отдать два результативных паса.

Теперь у него 1087 ассистов. Благодаря такой результативности он занимает второе место в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки, у которого было 1086. Лидирует по этим показателям Рэй Бурк — у него 1111.

На данный момент Сидни Кросби имеет 49 (24+25) очков в 42 играх текущего сезона.

Добавим, что Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры.

