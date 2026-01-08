Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры

Сборная Словакии огласила список участников Олимпиады-2026. В заявку попали 25 исполнителей, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Словакии.

Семь игроков представляют НХЛ. В частности, в перечень вызванных попали защитники Мартин Фегервары (Вашингтон) и Шимон Немец (Нью-Джерси), а также форвард Монреаля Юрай Слафковски. Еще трое хоккеистов – из российской КХЛ.

Заявка сборной Словакии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Гаян, Главай, Шкорванек

Защитники: Черешняк, Чернак, Фегервары, Гернат, Иван, Кох, Маринчин, Немец

Нападающие: Цегларик, Дворски, Гривик, Гудачек, Келемен, Лишка, Окульяр, Поспишил, Регенда, Ружичка, Слафковски, Сукель, Такач, Татар

Словакия на Олимпийских играх попала в квартет B. Там ее соперниками будут сборные Финляндии, Италии и Швеции. Первый поединок – 11 февраля против Суоми.

К слову, ранее сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду.

