Известно, сыграет ли Кросби в полуфинале Олимпийских игр

Травма капитана не ставит крест на игре с Финляндией.

В пятницу, 20 февраля, пройдет полуфинальный матч, в котором сборная Канады сыграет против Финляндии.

Капитан номинальных хозяев предстоящей встречи Сидни Кросби травмировался в матче 1/4 против Чехии и не смог доиграть игру. Источник сообщает, что у форварда травма колена правой ноги.

Тренер Джон Купер заявил, что 38-летний игрок не исключен из турнира и шанс, что он выйдет на лед, очень высокий. Однако решение о том, выйдет ли он на игру против Финляндии, примется за пару часов до начала поединка.

Мы не собираемся подвергать никого опасности. Но если он может играть, он точно это сделает.

Недавно стало известно, что сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!