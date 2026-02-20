iSport.ua
Русский Українська

Известно, сыграет ли Кросби в полуфинале Олимпийских игр

Травма капитана не ставит крест на игре с Финляндией.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

В пятницу, 20 февраля, пройдет полуфинальный матч, в котором сборная Канады сыграет против Финляндии.

Капитан номинальных хозяев предстоящей встречи Сидни Кросби травмировался в матче 1/4 против Чехии и не смог доиграть игру.  Источник сообщает, что у форварда травма колена правой ноги.

Тренер Джон Купер заявил, что 38-летний игрок не исключен из турнира и шанс, что он выйдет на лед, очень высокий. Однако решение о том, выйдет ли он на игру против Финляндии, примется за пару часов до начала поединка.

Мы не собираемся подвергать никого опасности. Но если он может играть, он точно это сделает.

Недавно стало известно, что  сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби сборная Канады по хоккею

Статьи по теме

Капитан Канады травмировался в игре с Чехией. Что известно о повреждении Капитан Канады травмировался в игре с Чехией. Что известно о повреждении
Мари-Филипп Пулен стала рекордсменкой Олимпиад Мари-Филипп Пулен стала рекордсменкой Олимпиад
Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ
Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа13:39
Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити
Другие страны13:25
Экс-игрок Барселоны перешел в клуб к украинцу
Формула 113:14
ФИА одобрила инновационное антикрыло Феррари
Олимпийские игры12:50
Окипнюк прошел в финал по лыжной акробатике
Европа12:34
Ливерпуль нашел замену Салаху
Европа12:22
Ключевой спонсор Тоттенхэма решил покинуть клуб
Олимпийские игры11:54
Известно, сыграет ли Кросби в полуфинале Олимпийских игр
Бокс11:36
Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры
Европа11:19
Сака подписал новый контракт и вошёл в топ высокооплачиваемых футболистов
Бокс10:50
Итаума поделился прогнозом на бой Уордли - Дюбуа: "Непростая ситуация"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK