Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры

О подготовке нового поколения боксёров.
Сегодня, 11:36       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Недавно для Usyk 17 Promotions украинский боксер, обладатель трёх титулов в тяжёлом весе Александр Усик прокомментировал завершение своей карьеры.

Я знаю точную дату, когда уйду с ринга. Я готовлю следующее поколение последователей, чья рука будет наверху – и мы в этом поможем.

Это сообщение украинца Usyk 17 Promotions оставил в своём Telegram-канале. Они также добавили, что скоро будет полная версия интервью Александра.

Добавим, что Усик со своей командой сообщил, что Usyk 17 Promotions проведёт вечер бокса в Украине весной.

К слову, Итаума поделился прогнозом на бой Уордли с бывшим соперникомом украинского боксера.

