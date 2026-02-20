Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры

Недавно для Usyk 17 Promotions украинский боксер, обладатель трёх титулов в тяжёлом весе Александр Усик прокомментировал завершение своей карьеры.

Я знаю точную дату, когда уйду с ринга. Я готовлю следующее поколение последователей, чья рука будет наверху – и мы в этом поможем.

Это сообщение украинца Usyk 17 Promotions оставил в своём Telegram-канале. Они также добавили, что скоро будет полная версия интервью Александра.

Добавим, что Усик со своей командой сообщил, что Usyk 17 Promotions проведёт вечер бокса в Украине весной.

К слову, Итаума поделился прогнозом на бой Уордли с бывшим соперникомом украинского боксера.

