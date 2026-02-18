"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал дерзкое заявление по поводу своих двух поражений от обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер отметил, что никогда не согласится с этими проигрышами, и сомневается в справедливости побед украинца, намекнув на какое-то жульничество со стороны соперника.

"Он меня никогда не побеждал. Усик жульничал. Да, он жулик. У него в заднице были ракеты. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он побил меня. Он жулик и всех обманывает.

Жулик? Да, он жульничал. Полный жулик. Мне не нужен психолог, чтобы помочь мне пережить эти поражения, потому что их не было. Мне также не нужен был психолог, чтобы сказать мне уйти из бокса в 2024 году. Я сам это понял.

Запомните мои слова: к концу года кролик будет умолять "Цыганского короля" подраться с ним. Будет умолять на коленях", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

Ранее промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком.

