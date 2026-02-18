iSport.ua
Русский Українська

Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах

Норвежский лыжник стал десятикратным чемпионом Игр.
Сегодня, 14:48       Автор: Игорь Мищук
Йоханнес Клебо / Getty Images
Йоханнес Клебо / Getty Images

В среду, 18 февраля, на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в мужском командном спринте вольным стилем в лыжных гонках.

Победу в этой дисциплине одержал норвежский тандем Йоханнеса Клебо и Эйнара Хедегарта, а для первого это достижение снова стало историческим.

Читай также: Клебо стал рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золота

Ранее Клебо после командного триумфа в мужской эстафете 4x7,5 км установил рекорд по количеству золота на зимних Играх, завоевав свою девятую награду высшей пробы, а ныне стал уже десятикратным чемпионом.

Серебро в командном спринте выбороли Бен Огден и Гас Шумахер из США, а бронза досталась итальянцам Элие Барпу и Федерико Пеллегрино.

Олимпийские игры-2026
Лыжные гонки
Командный спринт, мужчины

  1. Йоханнес Клебо - Эйнар Хедегарт (Норвегия) 18.28,9
  2. Бен Огден - Гас Шумахер (США) +1,4
  3. Элиа Барп - Федерико Пеллегрино (Италия) +3,3

Для Клебо эта золотая медаль стала уже пятой на нынешней Олимпиаде. Всего же норвежский лыжник завоевал 12 наград зимних Игр - на его счету также три золота Пхенчхана-2018 и два золота, серебро и бронза Пекина-2022.

Напомним, что украинские лыжники Дмитрий Драгун и Александр Лисогор не смогли преодолеть квалификацию и выйти в финал командного спринта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лыжные гонки лыжный спорт Олимпиада-2026 Йоханнес Клебо Олимпийские игры-2026

Статьи по теме

Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция
Олимпиада-2026, хоккей: Словакия стала первым полуфиналистом, Канада сыграет с Чехией, США - со Швецией Олимпиада-2026, хоккей: Словакия стала первым полуфиналистом, Канада сыграет с Чехией, США - со Швецией
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027 Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28 NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28

Видео

Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента
Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Формула 118:22
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
Киберспорт18:04
NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28
Биатлон17:40
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
Биатлон17:10
Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция
Украина16:47
Карпаты подписали бразильского легионера
Теннис16:25
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
Олимпийские игры16:00
Олимпиада-2026, хоккей: Словакия стала первым полуфиналистом, Канада сыграет с Чехией, США - со Швецией
Другое15:48
Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию
Украина15:42
Экс-игрок Колоса показал, что стало причиной конфликта с ТЦК, и сделал первое заявление после инцидента
Биатлон15:30
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK