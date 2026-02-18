Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах
В среду, 18 февраля, на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в мужском командном спринте вольным стилем в лыжных гонках.
Победу в этой дисциплине одержал норвежский тандем Йоханнеса Клебо и Эйнара Хедегарта, а для первого это достижение снова стало историческим.
Ранее Клебо после командного триумфа в мужской эстафете 4x7,5 км установил рекорд по количеству золота на зимних Играх, завоевав свою девятую награду высшей пробы, а ныне стал уже десятикратным чемпионом.
Серебро в командном спринте выбороли Бен Огден и Гас Шумахер из США, а бронза досталась итальянцам Элие Барпу и Федерико Пеллегрино.
Олимпийские игры-2026
Лыжные гонки
Командный спринт, мужчины
- Йоханнес Клебо - Эйнар Хедегарт (Норвегия) 18.28,9
- Бен Огден - Гас Шумахер (США) +1,4
- Элиа Барп - Федерико Пеллегрино (Италия) +3,3
Для Клебо эта золотая медаль стала уже пятой на нынешней Олимпиаде. Всего же норвежский лыжник завоевал 12 наград зимних Игр - на его счету также три золота Пхенчхана-2018 и два золота, серебро и бронза Пекина-2022.
Напомним, что украинские лыжники Дмитрий Драгун и Александр Лисогор не смогли преодолеть квалификацию и выйти в финал командного спринта.
