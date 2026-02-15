iSport.ua
Русский Українська

Клебо стал рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золота

Норвежский лыжник переписал историю Игр после командной победы в эстафете.
Сегодня, 14:50       Автор: Игорь Мищук
Йоханнес Клебо / Getty Images
Йоханнес Клебо / Getty Images

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в лыжных гонках в мужской эстафете 4x7,5 км.

Лучшей на дистанции была сборная Норвегии, а для Йоханнеса Клебо эта победа стала исторической.

Читай также: Милан-Кортина 2026: Норвегия увеличила отрыв на вершине медального зачета Олимпиады

29-летний норвежский лыжник завоевал свою девятую золотую медаль, что является абсолютным рекордом на зимних Олимпийских играх.

Благодаря это победе Клебо обошел по количеству наград высшей пробы троих соотечественников: лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которых по восемь золотых медалей.

Всего Клебо завоевал 11 наград зимних Олимпиад. Кроме четырех золотых медалей на нынешних Играх в Милане-Кортине, на счету норвежца также три золота Пхенчхана-2018 и два золота, серебро и бронза Пекина-2022.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лыжные гонки лыжный спорт Олимпиада-2026 Йоханнес Клебо Олимпийские игры-2026

Статьи по теме

Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026 Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026
Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 пасьюта, золото Олимпиады забрал Понсилуома Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 пасьюта, золото Олимпиады забрал Понсилуома
Украинки завершили гонку преследование вне топ-40 Украинки завершили гонку преследование вне топ-40
УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Понсилуома выиграл пасьют на Олимпиаде-2026, женщины свою гонку проведут позже
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры17:02
Украинки завершили гонку преследование вне топ-40
Киберспорт16:42
УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола
Европа16:14
Серия А отстранит арбитра матча Интер - Ювентус
Киберспорт16:05
NaVi - Liquid: онлайн трансляция гранд-финала BLAST Slam VI
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
Украина15:35
УХЛ: Одесчина одержала минимальную победу над Крыжинкой
Футзал15:30
Экстра-лига по футзалу: Сокол одолел Ураган, ничья Атлетика и Сухой Балки, Тайр Эксперт встретится с Киев Футзал
Биатлон15:25
Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры14:50
Клебо стал рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золота
Европа14:25
Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK