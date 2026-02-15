Клебо стал рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золота

Норвежский лыжник переписал историю Игр после командной победы в эстафете.

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в лыжных гонках в мужской эстафете 4x7,5 км.

Лучшей на дистанции была сборная Норвегии, а для Йоханнеса Клебо эта победа стала исторической.

29-летний норвежский лыжник завоевал свою девятую золотую медаль, что является абсолютным рекордом на зимних Олимпийских играх.

Благодаря это победе Клебо обошел по количеству наград высшей пробы троих соотечественников: лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, в активе которых по восемь золотых медалей.

Всего Клебо завоевал 11 наград зимних Олимпиад. Кроме четырех золотых медалей на нынешних Играх в Милане-Кортине, на счету норвежца также три золота Пхенчхана-2018 и два золота, серебро и бронза Пекина-2022.

