Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 пасьюта, золото Олимпиады забрал Понсилуома
В воскресенье, 15 февраля, в рамках биатлонных соревнований на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине состоялась гонка преследования у мужчин.
Среди украинских биатлонистов в пасьют смогли квалифицироваться Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Обоим украинцам удалось завершить гонку в топ-20, улучшив свои позиции после спринта.
Читай также: Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026
Мандзин в ходе пасьют заработал три штрафных круга, однако сумел подняться на восемь строчек, финишировав на 16-м месте. Пидручный допустил по одному промаху на первом и последнем огневых рубежах и отыграл семь позиций, замкнув в итоге первую двадцатку.
Золотую награду в гонке преследования на Олимпиаде-2026 завоевал Мартин Понсилуома. Шведский биатлонист вырвал победу после заключительной стрельбы благодаря двум штрафным кругам у француза Эмильена Жаклена, который до этого лидировал на дистанции и в итоге финишировал на третьем месте. Серебро досталось норвежцу Стурле Легрейду.
🇸🇪 First Swedish biathlon medal of the Games! 🥇— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 15, 2026
Martin Ponsiluoma nails the final shooting stage to secure the top spot, following in the footsteps of Björn Ferry, the 2010 Olympic champion.
A proud moment and a performance to remember! 👏
📷NordicFocus #biathlon #Olympics pic.twitter.com/O6kCPS08tf
Олимпийские игры-2026
Биатлон, мужская гонка преследования
- Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+0+0) 31:11.9
- Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +20.6
- Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+2) +29.7
- Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +39.5
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+1) +44.8
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+1+1) +1:06.6
...
16. Виталий Мандзин (Украина, 1+1+1+0) +2:44.1
20. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+1) +3:01.3
Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 сегодня продолжит женский пасьют, который начнется в 15:45 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!