Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 пасьюта, золото Олимпиады забрал Понсилуома

Украинские биатлонисты улучшили свои позиции в гонке преследования на Играх-2026.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В воскресенье, 15 февраля, в рамках биатлонных соревнований на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине состоялась гонка преследования у мужчин.

Среди украинских биатлонистов в пасьют смогли квалифицироваться Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Обоим украинцам удалось завершить гонку в топ-20, улучшив свои позиции после спринта.

Мандзин в ходе пасьют заработал три штрафных круга, однако сумел подняться на восемь строчек, финишировав на 16-м месте. Пидручный допустил по одному промаху на первом и последнем огневых рубежах и отыграл семь позиций, замкнув в итоге первую двадцатку.

Золотую награду в гонке преследования на Олимпиаде-2026 завоевал Мартин Понсилуома. Шведский биатлонист вырвал победу после заключительной стрельбы благодаря двум штрафным кругам у француза Эмильена Жаклена, который до этого лидировал на дистанции и в итоге финишировал на третьем месте. Серебро досталось норвежцу Стурле Легрейду.

Олимпийские игры-2026
Биатлон, мужская гонка преследования

  1. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+0+0) 31:11.9
  2. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +20.6
  3. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+2) +29.7
  4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +39.5
  5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+1) +44.8
  6. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+1+1) +1:06.6

...

16. Виталий Мандзин (Украина, 1+1+1+0) +2:44.1
20. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+1) +3:01.3

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 сегодня продолжит женский пасьют, который начнется в 15:45 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный гонка преследования Виталий Мандзин Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

