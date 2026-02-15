Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера

Ноттингем Форест официально объявил о назначении Витора Перейры.

Португальский специалист стал уже четвертым тренером "лесников" в текущем сезоне. Ранее клуб уволил Нуну Эшпириту Санту, Энджа Постекоглу и Шона Дайча.

Контракт с Перейрой подписали на полтора года до лета 2027 года. Однако, напомним, что португалец также ранее уже был уволен из другого аутсайдера чемпионата.

На текущий момент Ноттингем Форест занимает 17-ю строчку АПЛ, имея лишь три очка над командами из зоны вылета.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана может перейти в АПЛ.

