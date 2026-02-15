УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола

Наши спортсмены будут соревноваться в Rocket League.

УАФ анонсировала создание сборной Украины по Rocket League.

Rocket League - аркадная спортивная игра от компании Psyonix, где игроки вместо футболистов управляют автомобилями.

В состав новосозданной команды вошли игроки, представляющие топ-70 Европы: alik_ander (капитан), niks, QtI и andle.

Команда примет участие в турнирах в рамках eFIFA, где будет своя Лига наций, чем которую можно будет квалифицироваться на континентальные турниры.

Напомним, что сегодня NaVi сыграют в гранд-финале BLAST Slam VI.

