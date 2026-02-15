Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026

Украина будет представлена в последней мужской личной гонке на Играх.

Украинцы Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный примут участие в масс-cтарте на Олимпийских играх-2026.

Оба украинских биатлониста смогли квалифицироваться в последнюю личную гонку на соревнованиях в Милане-Кортине, о чем свидетельствует стартовый протокол на официальном сайте Олимпиады.

Мандзин и Пидручный отобрались в масс-старт по квоте набранных очков, попав в число лучших биатлонистов среди тех, кто не завоевывал награды на нынешних Играх и кто не входит в топ-15 общего зачета Кубка мира.

Мужской масс-старт на Олимпиаде состоится в пятницу, 20 февраля. Старт гонки запланирован на 15:15 по киевскому времени.

