Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026

Украина будет представлена в последней мужской личной гонке на Играх.
Сегодня, 15:25       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Украинцы Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный примут участие в масс-cтарте на Олимпийских играх-2026.

Оба украинских биатлониста смогли квалифицироваться в последнюю личную гонку на соревнованиях в Милане-Кортине, о чем свидетельствует стартовый протокол на официальном сайте Олимпиады.

Читай также: Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 пасьюта, золото Олимпиады забрал Понсилуома

Мандзин и Пидручный отобрались в масс-старт по квоте набранных очков, попав в число лучших биатлонистов среди тех, кто не завоевывал награды на нынешних Играх и кто не входит в топ-15 общего зачета Кубка мира.

Мужской масс-старт на Олимпиаде состоится в пятницу, 20 февраля. Старт гонки запланирован на 15:15 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-старт Дмитрий Пидручный Виталий Мандзин Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

