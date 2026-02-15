Нойер может пропустить следующий матч

Вратарь Баварии Мануэь Нойер рискует пропустить следующий матч, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, ветеран получил небольшое повреждение, скорее всего, травму икроножной мышцы правой ноги.

В ближайшие дни в клубе проведут дополнительные обследования, чтобы окончательно определить характер травмы и сроки восстановления.

При этом Бавария не хочет рисковать здоровьем Нойера, а потому в субботу против Айнтрахта кипер может не сыграть. Однако окончательное решение будет принято в течение недели.

В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 18 матчей, шесть из которых на ноль.

