Доннарумма, Алиссон, Нойер и другие поборются за приз The Best-2025 лучшему голкиперу

На награду претендуют восемь вратарей.

Международная федерация футбола обнародовала номинантов на награду The Best лучшему голкиперу 2025 года.

Имена претендентов ФИФА представила на своем официальном сайте.

За приз будут бороться восемь вратарей.

Номинанты на награду The Best-2025 от ФИФА:

Алиссон (Ливерпуль)

Тибо Куртуа (Реал)

Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Мануэль Нойер (Бавария)

Давид Райя (Арсенал)

Янн Зоммер (Интер)

Войцех Щесны (Барселона)

Who has been #TheBest FIFA Men's Goalkeeper in 2025? 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

В 2024 году награду The Best от ФИФА получил Эмилиано Мартинес, который также признавался лучшим голкипером в 2022 году.

Напомним, также ФИФА представила номинантов на приз The Best-2025 лучшему тренеру.

