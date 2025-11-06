iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Доннарумма, Алиссон, Нойер и другие поборются за приз The Best-2025 лучшему голкиперу

На награду претендуют восемь вратарей.
Вчера, 21:50       Автор: Игорь Мищук
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Международная федерация футбола обнародовала номинантов на награду The Best лучшему голкиперу 2025 года.

Имена претендентов ФИФА представила на своем официальном сайте.

Читай также: Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА

За приз будут бороться восемь вратарей.

Номинанты на награду The Best-2025 от ФИФА:

  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Тибо Куртуа (Реал)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Мануэль Нойер (Бавария)
  • Давид Райя (Арсенал)
  • Янн Зоммер (Интер)
  • Войцех Щесны (Барселона)

В 2024 году награду The Best от ФИФА получил Эмилиано Мартинес, который также признавался лучшим голкипером в 2022 году.

Напомним, также ФИФА представила номинантов на приз The Best-2025 лучшему тренеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Тибо Куртуа Мануэль Нойер The best FIFA Джанлуиджи Доннарумма Алиссон

Статьи по теме

Энрике, Флик, Мареска, Слот - в списке тренеров-номинантов на награду The Best-2025 от ФИФА Энрике, Флик, Мареска, Слот - в списке тренеров-номинантов на награду The Best-2025 от ФИФА
Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА
Победный матч Реала с Ювентусом стал особенным для Куртуа Победный матч Реала с Ювентусом стал особенным для Куртуа
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK