Наполи достиг прогресса в переговорах о новом контракте с ключевым хавбеком

Неаполитанцы предложили Скотту Мактоминею переподписать договор на улучшенных условиях.
Сегодня, 13:48       Автор: Игорь Мищук
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Наполи успешно продвигается в процессе переговоров с основным полузащитником Скоттом Мактоминеем по поводу продления его контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, партенопейцы предложили шотландскому хавбеку подписать новый трудовой договор до июня 2030 года с опцией пролонгации еще на один сезон - до лета 2031 года.

Читай также: Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А

Также по условиям обновленного соглашения 29-летнего футболиста ожидает повышение заработной платы.

Отмечается, что у шотландца есть два предложения от клубов из Англии и Саудовской Аравии, однако на данный момент приоритетом для него остается продолжение выступлений за неаполитанскую команду.

В нынешнем сезоне Мактоминей провел в составе Наполи 34 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что лидер Милана заинтересовал английские гранды.

