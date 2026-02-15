Бывший нападающий молодежной сборной Украины и ряда украинских клубов Сергей Петров решил пойти на войну за россиян и закончил свою жизнь в рядах террористической армии.

28-летний экс-футболист был ликвидирован украинским военными под Покровском. Об этом сообщает так называемая "федерация футбола города Евпатория".

Известно, что уроженец Крыма в июне 2025 года решил пойти добровольцем в оккупационную армию и попал в штурмовую бригаду на Покровском направлении, где и был успешно уничтожен ВСУ.

Петров родился в Евпатории, а профессиональную карьеру начинал в луцкой Волыни под руководством Виталия Кварцяного. Также поиграл за Зирку, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес. После представлял узбекистанские команды Машал и Коканд 1912 и завершил выступления из-за травмы.

Также на счету Петрова значится один поединок в составе молодежной сборной Украины. В ноябре 2016 года он отыграл тайм в товарищеском матче против Беларуси, а в перерыве был заменен на Артема Довбика.

До службы в оккупантской армии ликвидированный экс-футболист поддерживал форму в составе команды Таврия-Энерго, которая была создана россиянами на на временно оккупированной территории Крыма.

