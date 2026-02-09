iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену

Глава УАФ отреагировал на недавние скандальные высказывания президента ФИФА.
Сегодня, 14:25       Автор: Игорь Мищук
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможной отмене запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

Руководитель украинской ассоциации заявил, что на данный момент вопрос о возвращении представителей страны-террориста не рассматривается.

Читай также: Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену

"Мы четко выразили нашу позицию, которая остается неизменной: пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни произошла коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. На данный момент Совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян - эту информацию также обнародовали европейские СМИ.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается", - приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее УАФ уже отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа война с россией Андрей Шевченко Джанни Инфантино уаф

Статьи по теме

Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
УАФ отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды УАФ отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK