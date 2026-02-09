"Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену

Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможной отмене запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

Руководитель украинской ассоциации заявил, что на данный момент вопрос о возвращении представителей страны-террориста не рассматривается.

"Мы четко выразили нашу позицию, которая остается неизменной: пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол.

За эти дни произошла коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. На данный момент Совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян - эту информацию также обнародовали европейские СМИ.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается", - приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее УАФ уже отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды.

