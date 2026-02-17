Клопп выполнил символическую миссию в биатлонной эстафете на Олимпиаде-2026
Во вторник, 17 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине в рамках биатлонных соревнований состоялась эстафета у мужчин.
Гостем гонки, которая проходила в Антхольц-Антерсельве, стал бывший главный тренер дортмундской Боруссии и Ливерпуля, а ныне руководитель футбольного направления в компании Red Bull Юрген Клопп.
Читай также: Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото
58-летнему специалисту во время эстафеты доверили символическую миссию - немец ударом в колокол просигнализировал о последнем круге гонки.
Компанию Клоппу во время соревнований составил легендарный норвежский экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.
Поддерживал же в эстафете немецкий тренер своих соотечественников, которые заняли четвертое место.
Победу в мужской эстафете на Играх впервые в своей истории одержали французские биатлонисты, вторыми стали норвежцы, а третьими - шведы. Украинская сборная финишировала на 16-й позиции.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!