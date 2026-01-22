НХЛ: Питтсбург победил Калгари, Торонто уступил Детройту
В ночь на четверг, 22 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 22 января
Ванкувер – Вашингтон – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 8 Строум (Карлсон, Уилсон)
0:2 – 9 Сурдиф (Овечкин, Строум)
1:2 – 13 Босер (Кемпф)
2:2 – 18 Кэйн (Дебраск)
3:2 – 28 О'Коннор (Босер, Кемпф)
4:2 – 31 Гронек (Вилландер, Дебраск)
4:3 – 56 Строум (Карлсон, Сурдиф)
Калгари – Питтсбург – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 – 7 Малкин (Сент-Ивэни, Ши)
0:2 – 32 Чинахов (Малкин, Новак)
1:2 – 39 Шарангович (Баль, Уайтклауд)
1:3 – 41 Раст (Ракелль, Кросби)
1:4 – 49 Новак (Сент-Ивэни)
Сиэтл – Айлендерс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Дюклер (Барзэл, Ричи)
1:1 – 10 Бенирс (Макканн, Данн)
2:1 – 33 Данн (Майерс, Уинтертон)
3:1 – 36 Какко (Шварц)
4:1 – 56 Макканн (Грубауэр, Монтур)
Юта – Филадельфия – 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 1 Йорк (Сэнхайм, Дворак)
0:2 – 4 Дворак (Джулсен, Конекны)
0:3 – 21 Бринк (Драйсдейл, Зеграс)
1:3 – 25 Петерка
2:3 – 26 Крауз (Келлер, Шмалц)
2:4 – 30 Дворак (Драйсдейл, Зеграс)
3:4 – 52 Хэйтон (Шмалц, Гюнтер)
4:4 – 59 Келлер
5:4 – 62 Келлер (Гюнтер)
Колорадо – Анахайм – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
0:1 – 21 Вил (Гудас, Готье)
1:1 – 56 Лехконен (Бернс, Нелсон)
Торонто – Детройт – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 4 Лоутон (Лоренц, Йернкрук)
1:1 – 19 Эдвинссон (Ларкин, Рэймонд)
1:2 – 63 Ларкин (Зайдер)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!