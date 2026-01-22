iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Питтсбург победил Калгари, Торонто уступил Детройту

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:23       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 22 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 22 января

Ванкувер – Вашингтон – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 
0:1 – 8 Строум (Карлсон, Уилсон)
0:2 – 9 Сурдиф (Овечкин, Строум)
1:2 – 13 Босер (Кемпф)
2:2 – 18 Кэйн (Дебраск)
3:2 – 28 О'Коннор (Босер, Кемпф)
4:2 – 31 Гронек (Вилландер, Дебраск)
4:3 – 56 Строум (Карлсон, Сурдиф)

Калгари – Питтсбург – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 
0:1 – 7 Малкин (Сент-Ивэни, Ши)
0:2 – 32 Чинахов (Малкин, Новак)
1:2 – 39 Шарангович (Баль, Уайтклауд)
1:3 – 41 Раст (Ракелль, Кросби)
1:4 – 49 Новак (Сент-Ивэни)

Сиэтл – Айлендерс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 
0:1 – 2 Дюклер (Барзэл, Ричи)
1:1 – 10 Бенирс (Макканн, Данн)
2:1 – 33 Данн (Майерс, Уинтертон)
3:1 – 36 Какко (Шварц)
4:1 – 56 Макканн (Грубауэр, Монтур)

Юта – Филадельфия – 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 
0:1 – 1 Йорк (Сэнхайм, Дворак)
0:2 – 4 Дворак (Джулсен, Конекны)
0:3 – 21 Бринк (Драйсдейл, Зеграс)
1:3 – 25 Петерка 
2:3 – 26 Крауз (Келлер, Шмалц)
2:4 – 30 Дворак (Драйсдейл, Зеграс)
3:4 – 52 Хэйтон (Шмалц, Гюнтер)
4:4 – 59 Келлер 
5:4 – 62 Келлер (Гюнтер)

Колорадо – Анахайм – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 
0:1 – 21 Вил (Гудас, Готье)
1:1 – 56 Лехконен (Бернс, Нелсон)

Торонто – Детройт – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 
1:0 – 4 Лоутон (Лоренц, Йернкрук)
1:1 – 19 Эдвинссон (Ларкин, Рэймонд)
1:2 – 63 Ларкин (Зайдер)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско
Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера
Киченок прошла во второй раунд Australian Open в парном разряде Киченок прошла во второй раунд Australian Open в парном разряде
Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа11:28
Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско
Бокс11:00
Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера
Теннис10:36
Киченок прошла во второй раунд Australian Open в парном разряде
ММА10:06
Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC
Лига Чемпионов09:48
Арсенал впечатляет результатами в ЛЧ. Сможет ли команда продолжить победную серию?
НХЛ09:23
НХЛ: Питтсбург победил Калгари, Торонто уступил Детройту
НБА08:59
НБА: Нью-Йорк разгромил Бруклин, Милуоки проиграл Оклахоме
Европа08:39
Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца
Европа08:19
Тоттенхэм хочет подписать восходящую звезду Вест Хэма
Лига Чемпионов07:56
Ключевой игрок Барселоны травмировался в матче с аутсайдером ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK