50 очков в овертаймах. Новый рекорд Кросби в регулярных матчах НХЛ

Сидни Кросби стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 50 очков в овертаймах матчей регулярных чемпионатов.

Капитан Питтсбурга в матче против Коламбуса сумел отличиться голом в овертайме и тем самым стал первым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 50 очков в овертаймах матчей регулярных чемпионатов за карьеру.

Теперь на его счету 25 шайб и 25 передач. При этом отметим, что в текущем сезоне Кросби набрал 47 (24+23) очков в 41 матче при нейтральном показателе полезности.

Добавим, что в топ-5 также входят два игрока Эдмонтона — Коннор Макдэвид (46 очков, 16+30) и Леон Драйзайтль (45, 20+25), партнёр Кросби по команде Евгений Малкин (45, 14+31), а также Патрик Кэйн из Детройта (43, 14+29).

К слову, о том, как завершился матч, в котором было установлено это достижение, можно узнать на ISPORT.

