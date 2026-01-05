iSport.ua
НХЛ: Флорида обыграла Колорадо, Чикаго справился с Вегасом

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:19
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на понедельник, 5 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 января

Даллас – Монреаль 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

0:1 – 8 Галлахер (Каррье, Дано)
1:1 – 13 Бурк (Хинтц, Робертсон)
2:1 – 30 Джонстон (Харли, Рантанен)
2:2 – 32 Капанен (Слафковски, Демидов)
2:3 – 38 Слафковски (Хатсон, Сузуки)
3:3 – 51 Джонстон (Дюшен, Хейсканен)
3:4 – 63 Хатсон (Дано)

Коламбус – Питтсбург 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 1 Койвунен (Сент-Ивэни, Киндел)
1:1 – 8 Воронков (Матейчук)
2:1 – 8 Марчмент (Марченко, Фантилли)
3:1 – 18 Марченко (Матейчук, Веренски)
4:1 – 21 Веренски (Оливер, Дженнер)
4:2 – 36 Аччари (Дьюар)
4:3 – 43 Новак (Киндел)
4:4 – 59 Ракелль (Кросби, Манта)
4:5 – 62 Кросби (Чинахов, Карлссон)

Флорида – Колорадо 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 – 6 Беннетт
1:1 – 11 Лехконен (Нелсон, Мэнсон)
2:1 – 38 Экблад 

Нью-Джерси – Каролина 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 1 Элерс 
1:1 – 7 Мерсер (Зигентхалер, Грицюк)
1:2 – 27 Холл 
1:3 – 52 Станковен (Холл)

Чикаго – Вегас 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 10 Саад (Хольц, Хауден)
1:1 – 12 Бертуцци (Бураковски, Влашич)
1:2 – 21 Стоун (Хэнифин, Айкел)
2:2 – 51 Бертуцци (Бураковски, Грин)
3:2 – 61 Бертуцци (Левшунов, Михеев)

