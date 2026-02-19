Гендиректор Кривбасса о трансферах и будущей стратегии клуба
Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко рассказал для официального сайта криворожской команды о стратегии клуба.
В интервью Баенко заявил, что они строят долгосрочную стратегию, чтобы команда функционировала независимо от одного инвестора.
Основные направления Кривбасса на текущий момент это развитие доходов от трансляций, продаж абонементов и атрибутики, - сказал функционер, подчеркнув, что также рассматривается развитие работы с академией и привлечение молодых игроков.
Добавим, что цель клуба, по словам Баенко, это расширение инфраструктуры, увеличение числа болельщиков и укрепление позиций клуба в регионе.
