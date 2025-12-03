iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Баенко прокомментировал слухи о трансфере Твердохлеба и Микитишина

Опроверг официальные предложения по лидерам команды.
Сегодня, 14:35       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Твердохлеб / Getty Images
Егор Твердохлеб / Getty Images

Накануне в СМИ появилась информация о том, что черкасский ЛНЗ заинтересован в покупке двух игроков Кривбасса - Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко прокомментировал слухи о трансфере полузащитников в черкасскую команду:

Подобные новости об интересе к нашим игрокам появляются регулярно. Так же и в этот раз. Егор один из лучших полузащитников чемпионата Украины, который привлекает внимание многих клубов уже не первый день. Артур также ценный игрок нашей команды, на которого тренерский штаб очень рассчитывает.

"Впереди у нас два важнейших домашних матча. Руководство клуба, тренеры и все игроки сосредоточены исключительно на том, чтобы взять максимум в поединках против Александрии и Колоса. Все трансферные действия станут возможными только после завершения первой части сезона.

Мы всегда открыты для переговоров, поэтому, если подобные предложения будут поступать, мы их будем рассматривать. Но на данный момент в клубе нет ни одного официального обращения от кого-либо — есть только слухи вокруг", — цитирует Баенко клубная пресс-служба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кривбас

Статьи по теме

Лидер Кривбасса может покинуть клуб из-за разногласий по контракту Лидер Кривбасса может покинуть клуб из-за разногласий по контракту
Полесье рассматривает усиление полузащитником Кривбасса Полесье рассматривает усиление полузащитником Кривбасса
Легионер Кривбасса назвал звезд футбола, с которыми хотел бы поужинать Легионер Кривбасса назвал звезд футбола, с которыми хотел бы поужинать
Кривяс Криви Ри: ведущие жеребьевки Лиги Европы не справились с названием украинского клуба Кривяс Криви Ри: ведущие жеребьевки Лиги Европы не справились с названием украинского клуба

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа16:09
Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо
15:46
Сборная Украины 3х3 примет участие в чемпионате мира в Польше
Другие страны15:31
Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси
Бокс15:09
Скандал на ринге. Бой Миронца с аргентинцем признан недействительным
Европа14:53
Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом
Украина14:35
Баенко прокомментировал слухи о трансфере Твердохлеба и Микитишина
Биатлон14:19
Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке
Сборные14:16
Ковляр обошел Пуха Джеттера и Иссуфа Санона по ассистам за сборную Украины
Европа14:04
Globe Soccer Awards назвал финалистов премии лучшему футболисту 2025 года
Формула 113:40
Ротация в Альпин. Гасли заменят на практике в Абу-Даби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK