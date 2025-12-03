Баенко прокомментировал слухи о трансфере Твердохлеба и Микитишина

Накануне в СМИ появилась информация о том, что черкасский ЛНЗ заинтересован в покупке двух игроков Кривбасса - Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко прокомментировал слухи о трансфере полузащитников в черкасскую команду:

Подобные новости об интересе к нашим игрокам появляются регулярно. Так же и в этот раз. Егор один из лучших полузащитников чемпионата Украины, который привлекает внимание многих клубов уже не первый день. Артур также ценный игрок нашей команды, на которого тренерский штаб очень рассчитывает.

"Впереди у нас два важнейших домашних матча. Руководство клуба, тренеры и все игроки сосредоточены исключительно на том, чтобы взять максимум в поединках против Александрии и Колоса. Все трансферные действия станут возможными только после завершения первой части сезона.

Мы всегда открыты для переговоров, поэтому, если подобные предложения будут поступать, мы их будем рассматривать. Но на данный момент в клубе нет ни одного официального обращения от кого-либо — есть только слухи вокруг", — цитирует Баенко клубная пресс-служба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!