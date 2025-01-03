Легионер Кривбасса назвал звезд футбола, с которыми хотел бы поужинать

Марсио Аморозо хотел бы увидеться с одним из своих соотечественников.

Легионер Кривбасса Маттео Аморозо поговорил с клубной пресс-службой на разные темы.

В частности, бразилец рассказал, что хотел бы встретиться с Неймаром или Карло Анчелотти.

"С кем из звезд футбола я хотел бы встретиться? Неймар - мой любимый футболист, я хотел бы с ним поужинать. Среди тренеров, остановлюсь на Анчелотти. Мы поели бы Фейжоаду - бразильское национальное блюдо".

Также исполнитель рассказал, что ему нравится и не нравится в футболе.

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"Я очень люблю играть в футбол. Мой отец Марсио очень много говорил о нем, еще когда сам играл на очень хорошем уровне.

Что не нравится? Сейчас я далеко от своей семьи и мне с этим трудно", - сказал Маттео.

Напомним, Аморозо-младший перешел в Кривбасс летом прошлого года.

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