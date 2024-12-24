Успешная украинизация: Легионер клуба УПЛ сфотографировался в форме сборной Украины

Украинская Премьер-Лига ушла на длительный перерыв, а футболисты соответственно получили свои отпуска.

Некоторые, как например, Хуан Безерра воспользовался этой возможностью, чтобы провести время со своими близкими людьми.

Безерра вернулся на период зимних каникул в Бразилию, опубликовав фотографию со своими родными. На фото Хуан одет в футболку сборной Украины с номером 33 - это его игровой номер в Александрии.

Отметим, что легионер пока не может получить гражданство Украины, но при определенных обстоятельствах в будущем может быть натурализованным, если не будет заигран за сборную Бразилии.

Напомним, ранее сообщалось, что Заря сменила версию клубного сайта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!