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Кривяс Криви Ри: ведущие жеребьевки Лиги Европы не справились с названием украинского клуба

Возник настоящий челлендж.
Сегодня, 15:05
Кривбасс / fckryvbas.com
Кривбасс / fckryvbas.com

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Во время церемонии возник забавный момент связанный с криворожским Кривбассом.

Название украинского коллектива вызвало серьезные проблемы у ведущих жеребьевки Тома Барлоу и Тобиаса Хедштюка.

Барлоу совсем не справился с поставленной задачей, обозвав коллектив Юрия Вернидуба "Кривяс Кривой Ри", а вот Хедштюк все же смог произнести правильно название клуба, но с городом возникли поблемы.

Напомним, что Кривбасс сыграет с чешским топ-клубом

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кривбас

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