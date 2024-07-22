Кривяс Криви Ри: ведущие жеребьевки Лиги Европы не справились с названием украинского клуба

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Во время церемонии возник забавный момент связанный с криворожским Кривбассом.

Название украинского коллектива вызвало серьезные проблемы у ведущих жеребьевки Тома Барлоу и Тобиаса Хедштюка.

Барлоу совсем не справился с поставленной задачей, обозвав коллектив Юрия Вернидуба "Кривяс Кривой Ри", а вот Хедштюк все же смог произнести правильно название клуба, но с городом возникли поблемы.

Напомним, что Кривбасс сыграет с чешским топ-клубом

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