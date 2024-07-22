Кривбасс узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы

Криворожский Кривбасс в августе проведет свои первые матчи в еврокубках после возвращения в элиту украинского футбола.

Во время жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы команда Юрия Вернидуба узнала будущего оппонента.

Им станет - Виктория Плзень, которая представляет Чехию.

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Отметим, что матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа. Победители выйдут в плей-офф раунд отбора, а проигравшие понизятся в Лигу конференций.

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