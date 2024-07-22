Динамо узнало потенциального соперника в третьем раунде отбора Лиги чемпионов

Киевский клуб должен пройти солидный путь для попадания в группу турнира.

В понедельик, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника, ведь для этого подопечным Александра Шовковского нужно пройти сербский Партизан во втором раунде турнира.

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В случае победы над сербами, следующим оппонентом Динамо станет представитель Шотландии - Рейнджерс.

Первый матч Динамо - Партизан состоится во вторник, 23 июля. Ранее стала известна заявка на игры с Партизаном.

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